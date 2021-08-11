Все столичные школы зарегистрировались в Ashyq

Все школы в Нур-Султане зарегистрированы в проекте Ashyq. Об этом сообщил на заседании правительства аким столицы Алтай Кульгинов, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас идет подготовка к новому учебному году, проведена проверка объектов образования. Все школы проверены на предмет соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям. Также все школы зарегистрировались в проекте Ashyq на 100%, - сообщил Алтай Кульгинов.

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Он добавил, что сегодня по столице занятость койко-мест в инфекционных стационарах составляет 69%, в реанимационных - 77%.

Также, по словам акима, после решения об ограничительных мерах на заседании МВК наблюдается снижение зарегистрированных новых случаев КВИ на 20% и отмечается снижение удельного веса положительных случаев КВИ с 20% до 15%.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан