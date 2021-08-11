Экономика Казахстана восстанавливается – Мамин

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Аскара Мамина рассмотрены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-июль 2021 года, сообщает zakon.kz со ссылкой на primeminister.kz.

О развитии экономики, денежно-кредитной политике, исполнении республиканского бюджета, местном содержании в государственных закупках доложили министр национальной экономики Асет Иргалиев, председатель Национального банка Ерболат Досаев, министр финансов Ерулан Жамаубаев, ситуации с ценами на социально значимые продовольственные товары - министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, развитии промышленности и энергетического сектора - исполняющий обязанности министра индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев и министр энергетики Нурлан Ногаев, агропромышленного комплекса - исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

Глава правительства отметил, что экономика Казахстана четвертый месяц подряд продолжает демонстрировать уверенную восстановительную динамику роста. По итогам семи месяцев рост ВВП составил 2,7%.

Основным драйвером роста остается реальный сектор экономики. Динамика обеспечена ростом производства в промышленности (+2,5%), строительстве (+11,1%), а также устойчивыми темпами роста в сельском хозяйстве (+2,4%).

Рост в промышленности на 2,5% обеспечен за счет увеличения производства в обрабатывающем секторе на 5,9%. На повышение темпов производства повлиял рост в фармацевтическом производстве (+38,9%), машиностроении (+22,7%), в т.ч. в автомобилестроении (+34,7%) и производстве локомотивов и вагонов (+37,7%), нефтепереработке (+8%), легкой промышленности (+5,4%), производстве продуктов питания (+3,9%) и химической промышленности (+1,9%).

Высокие темпы роста наблюдаются в строительном секторе - на 11,1% и вводе в эксплуатацию жилья - на 10,3%, или 7,7 млн кв. м.

Несмотря на сохраняющиеся ограничительные меры, продолжают усиливаться темпы роста в секторе услуг (+2%) за счет высокой динамики в торговле (+9,1%) и связи (+12,5%).

В сельском хозяйстве наблюдается стабильный темп роста на уровне 2,4% за счет устойчивых темпов роста в животноводстве (+3,4%).

Рост инвестиций в основной капитал (ИОК) составил 18,3% без учета горнодобычи. Высокие показатели ИОК отмечены в строительстве (+129,6%), обрабатывающей промышленности (+82,9%), информации и связи (+48%), сельском хозяйстве (+45,5%), торговле (+40%).