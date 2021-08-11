Бизнесмены просят правительство разрешить участникам Ashyq работать в выходные

Национальная палата предпринимателей "Атамекен" предлагает разрешить участникам Ashyq работать в выходные дни, передает корреспондент zakon.kz.

В целях поощрения добросовестных участников проекта просим разрешить им работать в выходные дни. Для начала предлагаем разрешить работать в субботу до 22:00, а лидерам проекта Ashyq - до 00:00 в "темно-красной" зоне, - сказал первый заместитель председателя правления палаты "Атамекен" Нариман Абильшаиков на заседании правительства.

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Он напомнил, что с 10 августа вступила в силу обязательная вакцинация персонала первым компонентом. При этом неясно, каким образом мониторинговые группы будут иметь доступ и проверять лиц, переболевших в течение последних трех месяцев, и имеющих медотвод. По его словам, для таких проверок не утвержден четкий алгоритм.

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Также в связи с имеющимися разночтениями и отклонениями в регионах палата предлагает установить единое постановление главного госсанврача по проекту Ashyq.

Ранее это предложение было учтено главным государственным санитарным врачом, однако исключение составляла "красная" зона. Просим распространить данное требование на регионы, находящиеся в этой зоне, - добавил Абильшаиков.

Тамила Языкова, Нур-Султан