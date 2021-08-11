Общественный деятель призвал привлечь к ответственности Айну Бакееву

Общественный деятель Денис Кривошеев раскритиковал деятельность Айны Бакеевой - врача, известного своей антиваксерной пропагандой и призывами к нарушению карантинных мер, передает zakon.kz.

Денис потребовал немедленно применить меры административного воздействия в отношении столичного ТЦ "Абу-Даби Плаза", прогуливаясь по которому без маски, записывала видеоролик Айна Бакеева. На записи женщина рассказывает о том, как ей удалось миновать охранника, несмотря на отказ проверить свой статус через систему Ashyq.

Также блогер обратился к телеканалу КТК, которому врач, по ее собственному признанию, дала интервью.

Никогда стараюсь не влезать в дела коллег, но давать площадку мракобесью и представителям деструктивной идеологии - это выше рейтингов, выше профессиональной этики, - написал он в своем профиле в Facebook.

В завершение Кривошеев призвал привлечь Айну Бакееву к административной ответственности за намеренное, демонстративное нарушение карантинного режима.

Айна Бакеева известна пропагандой отказа от вакцинации и популяризацией собственной методики лечения от коронавирусной инфекции.