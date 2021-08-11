Солдат сбежал после ссоры с девушкой в Алматы

В Алматы солдат сбежал после ссоры с девушкой из воинской части Национальной гвардии РК, сообщает zakon.kz.

Информацию об этом стали распространять в Instagram-пабликах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Brothers (@kris_p_brothers_bazaranet)

9 августа около 21:30 военнослужащий срочной службы воинской части 6655 (Актобе) рядовой Ердәулет Сабыржанұлы, прибывший на обучение в воинскую часть 6654 (пос. Каракемер), самовольно покинул расположение военного городка. 11 августа в 02:35 силами военнослужащих воинской части 6654 на рынке "Алтын орда" (Алматы) военнослужащий был задержан. Самовольный уход не связан с прохождением воинской службы. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится служебное расследование. пресс-служба Национальной гвардии РК

В воинской части Алматы побег солдата подтвердили.

10 августа мы обращались к жителям села Тургень. Да, был факт самовольного оставления части. заместитель командира воинской части 6654 по воспитательной и социально-правовой работе Жандос Кульбаев

По его словам, солдата нашли 11 августа в 02:00.

Мы поймали данного солдата благодаря объявлениям. Причина побега - он поругался с подругой и решил поехать к ней. Он хотел уехать в Атырау. Ему объявлен строгий выговор. Жандос Кульбаев