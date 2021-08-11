Как не прогореть на рынке Forex, рассказали в АРРФР

В смартфонах казахстанцев регулярно появляется реклама приложений, которые обещают пользователям доступ к международным финансовым рынкам. Но, как предупреждают эксперты, под маской брокеров могут скрываться мошенники.

В этом году Агентство по регулированию и развитию финансовых рынков Республики Казахстан впервые обнародовало список нелицензированных регулятором инвестиционных посредников, на которых поступали жалобы казахстанцев о недобросовестности. С момента опубликования этого списка прошло уже почти два месяца, за которые он пополнился 15 новыми наименованиями (общее количество посредников в списке - 60). При этом рекламы приложений онлайн-бирж в смартфонах граждан становится только больше. Как предупреждает и.о. директора Департамента рынка ценных бумаг Агентства по регулированию и развитию финансовых рынков Павел Афанасьев, далеко не все приложения для торговли на бирже могут быть безопасными и принадлежать лицензированным финансовым компаниям.

Прежде чем покупать ценные бумаги через любые приложения в вашем телефоне, необходимо полностью изучить как саму организацию, предлагающую свои услуги, так и непосредственно приложение с точки зрения его фиктивности. Есть множество приложений, которые под видом платформы для доступа к фондовым биржам мошенническим образом получают доступ к средствам клиентов, - советует он.

Мошенническая схема в целом у таких приложений стандартная: клиента заманивают агрессивной рекламой и обещаниями высокой прибыли, зачастую предлагая для начала попробовать инвестировать относительно небольшие суммы. Многим риски кажутся минимальными, но тут должно насторожить как минимум то, что для регистрации в онлайн-приложении некоторые требуют ввести данные платежных карт. Таким образом, возникают прямые риски того, что мошенники получают доступ к счетам клиента.

В то же время гораздо чаще возникает ситуация, когда человек перечисляет деньги на счет мошенников добровольно. При этом в приложении в смартфоне он видит привлекательную инфографику о приросте стоимости инструментов, движении биржевых котировок, фиксации прибыли, но снятие средств, как правило, вызывает затруднения. К примеру, по сообщениям в самом приложении или при взаимодействии с представителями организации вывести деньги якобы возможно только после внесения более крупной суммы на счет либо уплаты каких-нибудь дополнительных комиссий. В итоге мы сталкиваемся с тем, что человек перечисляет фиктивным брокерам все новые и новые суммы, а когда пытается вывести "доход", приложение либо обнуляет его счета, потому как "индексы пошли вниз", либо разными другими способами препятствует выводу средств.

Чтобы не оказаться жертвами мошенников, необходимо проверить легитимность деятельности той или иной компании. Перед заключением договора с подобного рода посредниками и переводом денег на их счета инвестор должен в первую очередь проверить в общедоступных источниках наличие у данной компании соответствующей лицензии на осуществление профессиональной деятельности. Речь не только о локальных, но и о международных финансовых посредниках. Потенциальный инвестор может связаться напрямую с компанией, найти информацию по соответствующей лицензии, изучить тарифы и комиссии, а также ознакомиться с целым набором другой информации, которая доступна в рамках раскрытия информации и защиты прав инвесторов. Совсем не лишним будет почитать отзывы об организации от других клиентов, так как есть высокая вероятность того, что найдутся и другие уже ранее обманутые инвесторы. Главное - уделить этому время, осознавать свои риски и, в целом, подходить к вопросу ответственно, - говорит Павел Афанасьев.

Многие онлайн-приложения являются разработками недобросовестных иностранных компаний, которые зарегистрированы на Кипре, Каймановых островах или в иных оффшорных зонах. Это, по сути, и позволяет им раз за разом привлекать деньги от клиентов, не неся при этом никакой прямой ответственности. Так как лицензирование брокерской деятельности подобных организаций не является в Казахстане обязательным, многие теряют бдительность, фактически взаимодействуя с недобросовестными иностранными, в том числе, виртуальными псевдо-брокерами.

Сейчас Парламент рассматривает поправки в законодательство, которые сделают лицензирование брокерской деятельности обязательной для организаций, оказывающих свои услуги в Казахстане. Пока же эксперты Агентства советуют начинающим инвесторам работать только с брокерами, работающими на основании лицензии Агентства. Клиент такого брокера сможет получить необходимую консультацию, определить для себя необходимые инвестиционные цели, изучить и подписать договор с брокерской организацией и только потом приступать непосредственно к инвестициям, имея соответствующую правовую защиту в рамках казахстанского законодательства.