"АрселорМиттал Темиртау" инвестирует в надежное будущее

АО "АрселорМиттал Темиртау" приглашает вас принять участие в карьерном вебинаре, где генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир и команда топ-менеджеров поделится планами на будущее и расскажет про карьерные возможности развития в компании.

Мы гордимся тем, что мы делаем. Ведь не каждый может сказать, что результаты его труда помогают миру развиваться быстрее. АО "АрселорМиттал Темиртау" находится на новом пути к преобразованию этой компании, на пути к трансформации. Сделать трансформацию успешной могут только люди, неравнодушные профессионалы своего дела, верящие в развитие компании и всей страны в целом!

Не пропустите! Не упустите свой шанс стать частью команды профессионалов и узнать.

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