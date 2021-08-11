Цой отчитался перед Токаевым

Президент заслушал отчет министра здравоохранения Алексея Цоя, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Министр здравоохранения в ходе телефонного разговора доложил главе государства о принимаемых мерах по противодействию коронавирусной инфекции.

По словам Алексея Цоя, наблюдается замедление роста заболеваемости, наметилась тенденция стабилизации эпидемиологической обстановки в столице. Прирост заболеваемости в Казахстане за последнюю неделю составил 10%.

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Касым-Жомарта Токаева проинформировали, что с 1 августа индекс распространенности в стране снижен на 9% с 1,11 до 1,01.

В частности, в Нур-Султане показатель составил ниже единицы, в Алматы число R уменьшилось на 19%.

На 10 августа всего развернуто 55 658 инфекционных коек в 328 медицинских объектах, загруженность по стране составляет 54%, средняя загруженность реанимационных отделений - 45%.

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Докладывая о ходе вакцинации, Алексей Цой сообщил, что на сегодняшний день первым компонентом привито 5,9 млн человек, охват подлежащего населения составил 59%, вторым компонентом - около 4,5 млн человек с охватом 45,2% подлежащего населения.