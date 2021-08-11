Акция "Автобус добрых дел" стартовала в Акмолинской области

В рамках празднования 30-летия Независимости страны и реализации проекта "Марафон добрых дел" сегодня в регионе запущена акция "Автобус добрых дел" с участием сотрудников и студентов колледжей, передает Управление внутренней политики.

Как отметили в Управлении образования, основными целями проекта являются поддержка жителей сельской местности, популяризация идей социального проектирования, ценностей и практики волонтерства, вовлечение студенческой молодежи в решение проблем социума.

В рамках реализации волонтерских инициатив в каждом государственном колледже в летний период будет курсировать "Автобус добрых дел" с работниками и студентами 3-4 курсов, которые на безвозмездной основе окажут населению услуги в области парикмахерского сервиса, мелкого ремонта швейных изделий, услуг столярного, сварочного характера, услуг в области цифровых технологий. Волонтерами из числа студентов будет организован досуг со школьниками населенных пунктов, проведены спортивные, культурно-массовые мероприятия, кружковые занятия. Планируемый охват населения составит 5 тыс. человек, - сообщили в ведомстве.

Каждый "Автобус добрых дел" будет иметь свой маршрут следования, согласованный с территориальными акиматами. Население данных сельских округов будет заранее информировано о спектре услуг, предоставляемых студентами-волонтерами.

Дополнительно к данному автобусу будут подключены два мобильных учебных центра для предоставления услуг краткосрочных курсов обучения населения по шести квалификациям.

Первый выезд "Автобуса добрых дел" прошел с участием студентов и педагогов аграрно-индустриального колледжа Атбасара в Тельманский сельский округ Атбасарского района.

В ходе поездки волонтеры предоставили жителям села Тельмана парикмахерские услуги, услуги по ремонту компьютерной техники и установке различных программ, оказали помощь в уборке домов и дворовой территории одиноко проживающих людей, подарили пакеты с канцелярскими принадлежностями детям из малообеспеченных семей в селах Акимовка и Поповка.

Настроение у всех позитивное. Ведь так приятно осознавать, что, помогая людям, ты делаешь их счастливее. С хорошим настроением и с чувством выполненного долга мы возвращаемся домой. А завтра снова в путь, нас ждет Ярославский сельский округ, - поделилась мастер производственного обучения Орынбасар Баимбетова.

К слову, в области ведут подготовку 26 государственных организаций технического и профессионального образования по 94 специальностям. Всего обучением охвачено 14 тыс. студентов.