Минфин РК намерен вывести из тени нелегальный оборот табака и алкоголя

Защита населения от потребления контрафактной продукции и вывод из тени нелегального оборота является основной целью введения маркировки табачных изделий и алкогольной продукции, сообщает zakon.kz.

Министерство финансов РК для адаптации бизнеса одним из первых начало пилотные проекты по маркировке табачной и алкогольной продукции (пилот по табаку начат 1 октября 2018 года и завершен 31 марта 2020 года, по алкоголю начат 1 июня 2019 года и завершится 1 октября 2021 года).

Как показывает мировая практика, данный механизм маркировки является действенным и проверенным методом борьбы с нелегальным оборотом и используется в странах Европейского союза, Турции, Бразилии и др.

Согласно решению государств-членов ЕАЭС от 23 апреля 2021 года, страны самостоятельно вводят обязательную маркировку данных товаров в соответствии с национальным законодательством.

В ходе пилота опробованы информационная система и целесообразность применяемых механизмов маркировки с предварительным обсуждением с бизнес-сообществом, в том числе на площадке НПП "Атамекен".

Отметим, что постановлением Правительства Единым оператором этого механизма определено АО "Казахтелеком". Маркируемые сейчас табачные изделия и алкогольная продукция - не новое явление. Уже более 20 лет они обозначаются бумажными марками (акцизная марка и учетно-контрольная марка). Страна лишь переходит на цифровой формат, что снижает себестоимость подакцизной продукции. пресс-служба МФ РК

ВАЖНО!

С 1 октября 2020 года внедрена обязательная маркировка на сигареты с фильтром, а с 1 апреля 2021 года - на иные виды табачных изделий. Все сигареты, производимые на территории Казахстана либо импортируемые в РК, маркируются цифровыми марками. При этом согласно налоговому законодательству затраты производителей могут быть отнесены на вычеты путем амортизационных отчислений.

Для реализации табачных изделий розничным реализаторам, в том числе "магазинам у дома", нет необходимости покупать дорогое оборудование. Достаточно установить бесплатное мобильное приложение "Naqty Sauda" (Android и IOS), которое является альтернативой 2D- сканерам.

В тех случаях, когда реализатор сталкивается с большим объемом продажи товара, он может приобрести 2D- сканер. На сегодняшний день стоимость варьируется от 25 тыс. тенге. Каких-либо дополнительных затрат для бизнеса не требуется.

Касательно других видов товаров, таких как молочная продукция, сахаросодержащие напитки и т.д., пилотные проекты проводятся отраслевыми министерствами.

Министерство финансов по ним контроль и меры административного воздействия не применяет.

Справочно: решение о маркировке отдельных видов товаров было принято государствами-членами ЕАЭС в целях обеспечения законности оборота товаров в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС, Союз), в том числе защиты прав потребителей, сокращения теневой экономики, а также выравнивания конкурентных условий ведения бизнеса.

В связи с чем 2 февраля 2018 года главами правительств подписано Соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Соглашение устанавливает единые правила функционирования маркировки товаров в рамках ЕАЭС.

В рамках Союза страны уже приняли обязательства о маркировке шуб, обуви, товаров легкой промышленности, духов и туалетной воды, шин, фотокамер и молочной продукции. Сроки внедрения маркировки на указанные товары устанавливаются государством самостоятельно, при этом внедрение маркировки на указанные товарные группы осуществляется отраслевыми министерствами.

В Республике Казахстан координирующим органом в области маркировки товаров определено Министерство торговли и интеграции РК, отраслевые уполномоченные государственные органы в области маркировки товаров определены следующим образом: