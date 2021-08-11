В Нур-Султане мужчина упал с пятого этажа

В столичном ЖК "Тулпар" мужчина упал с пятого этажа, сообщает zakon.kz.

Информацию об этом разместил Telegram-канал Astanovka98.

В пресс-службе ДП города Нур-Султан прокомментировали произошедшее.

11 августа текущего года в 18.28 на канал "102" из больницы поступила информация о том, что доставлен мужчина с различными травмами. Сотрудниками полиции установлено, что 34-летний мужчина выпал из окна пятого этажа по улице Достык. пресс-служба ДП Нур-Султан

На момент происшествия он находился дома один. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.