Разработчики антивирусов Norton и Avast объявили о слиянии

Разработчики двух самых популярных антивирусов в мире NortonLifeLock и Avast объявили о слиянии, сообщает zakon.kz.

Сумма сделки составит от 8,1 до 8,6 млрд долларов, клиентская база объединенной компании будет насчитывать более 500 млн человек.

Акционеры Avast получат возможность частичного получения пропорциональной доли акций и частичного их выкупа компанией за "наличность". В результате, по прогнозам экспертов, текущие акционеры Avast станут владельцами от 14 до 26% акций объединенного бизнеса в зависимости от выбора акционеров в пользу "доли" или денег.

Сделку можно смело назвать исторической. Американская и чешская компании занимаются выпуском антивирусов более 30 лет. NortonLifeLock, основанная в 1982 году, до 2019-го была известна как Symantec. Потом она продала компании Broadcom свое подразделение по информационной безопасности корпоративных приложений. Оставшиеся у нее подразделения занимаются продажей антивируса Norton и ПО для защиты от хищения личных данных LifeLock.

Компании планируют закрыть сделку в середине 2022 года. Акции объединенной компании будут торговаться на бирже NASDAQ.