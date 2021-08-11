"Барыс" проиграл "Сарыарке" на старте Кубка Президента РК

"Барыс" потерпел поражение от "Сарыарки" со счетом 3:4 в стартовом матче Кубка Президента Казахстана, сообщает zakon.kz.
Матч стал для команды первым официальным предсезонным турниром, передает пресс-служба ХК "Барыс".
Первый период остался полностью за гостями, в их составе отметились Данила Ларионов и Владислав Кулиев.
В составе столичного коллектива отличились новички Кристиан Томас, Коди Куник, а также Мэттью Фрэттин.
Это второй матч Кубка Президента Республики Казахстан.
Шайбы:
0:1 – 06:11 – Ларионов
0:2 – 19:28 – Кулиев (Голоднюк, Данияр)
1:2 – 23:29 – Томас (Фрэттин, Куник) ГБ
1:3 – 27:33 – Аноховский (Рахманов, Безруков) ГБ
2:3 – 35:15 – Куник (Диц) ГБ
2:4 – 44:55 – Кулиев (Данияр)
3:4 – 58:16 – Фрэттин (Томас)
Вратари: Ортио – Еремеев
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