Байден заблудился при входе в Белый дом

Поведение президента США Джо Байдена, который не обратил внимание на указание спецагента перед входом в Белый дом, вновь удивило пользователей Сети, сообщает zakon.kz.

Издание The Hill опубликовало кадры, на которых американский лидер возвращается в свою резиденцию по прилету из Уилмингтона.

President Biden returns to the White House after spending time in Wilmington, Delaware pic.twitter.com/RopGCgStGR