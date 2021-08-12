Врач назвал самые опасные поражения органов дыхания после COVID-19

Академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин предупредил, что коронавирус поражает в первую очередь органы дыхания, как верхний отдел, так и нижний, и каждый случай имеет определенные прогнозы, передает zakon.kz.

Эксперт отметил, что некоторые симптомы носят больше наблюдательный характер, например, потеря обоняния, которая приносит дискомфорт пациенту, но не является угрожающей жизни.

А вот поражение нижнего отдела дыхательных путей опасно тем, что у человека появятся серьезные осложнения, которые в конечном счете могут привести к развитию пресловутого цитокинового шторма, шока легкого, кислородного голодания и стать причиной непосредственно ухода человека из жизни, - в интервью "Известиям" говорит Чучалин.

Он также пояснил, почему специалисты стараются не помещать больных с коронавирусом на аппараты искусственной вентиляции легких. Академик отметил, что такой вид терапии применяется только по жизненным показаниям, но у некоторых может быть неэффективным. В первую очередь причиной тому образование тромбов в мелких сосудах легких, где происходит газообмен. Во-вторых, это деструктивные изменения легочной ткани, так называемый синдром "исчезающих легких", когда в них образуются буллы - пустоты, наполненные воздухом.

Чучалин подчеркнул, что перенесенный COVID-19 несет серьезные последствия для переболевших. Это одышка, кашель, дыхательная недостаточность, вызванные поражениями, нарушающими функциональность органов дыхания.

Ранее академик рассказал о газовой терапии для лечения пациентов с коронавирусом. Он пояснил, что методика работает в период цитокинового шторма и значительно снижает возможность репликации вируса. Кроме того, она позволяет организму стимулировать напряженный иммунитет за счет активной репродукции иммуноглобулинов класса G. Чучалин подчеркнул, что такая терапия эффективна вне зависимости от штаммов и мутаций.