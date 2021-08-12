Врач назвала безопасное количество мяса для человека

Сколько можно есть красного мяса без вреда для здоровья, уточнила доктор медицинских наук, диетолог, гастроэнтеролог Ирина Бережная, передает zakon.kz.

Об этом она рассказала в интервью радио Sputnik.

Диетолог считает, что к красному мясу относятся только говядина и баранина. В этих видах мяса, как отметила медик, содержится много нужных человеку веществ.

Это железо, селен, полезные микроэлементы, витамины группы В и незаменимые полиненасыщенные жирные кислоты, которые необходимы для иммунной, центральной нервной, мышечной систем. Поэтому отказываться от такого мяса не стоит, - уверена Ирина Бережная.

По ее словам, если у вас нет никаких заболеваний, съедать до 400-500 граммов красного мяса в неделю абсолютно безопасно.

Мясо человеку необходимо. Если вы спортсмен и у вас высокие физические нагрузки, то вам нужно больше красного мяса, чем тому человеку, который весь день сидит за компьютерным столом, потому что мышцы требуют огромного количества аминокислот. Ирина Бережная

В то же время, как пояснила она, людям с избыточной массой тела, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и высоким уровнем холестерина стоит избегать жирных сортов красного мяса.

Если есть какие-то проблемы со здоровьем, мы ограничиваем употребление некоторых сортов мяса из-за того, что в них большое количество холестерина, жирных аминокислот, которые не являются необходимыми. Трансжиры, которые там присутствуют, могут легко перерабатываться организмом и так же легко откладываться в виде холестериновых бляшек. Ирина Бережная

Врач добавила, что суточная норма железа содержится в небольшом кусочке красного мяса.

Эту норму можно получить и из растительной пищи, но в таком случае придется съесть, например, три килограмма яблок с зеленой кожурой или килограмм гречневой каши.