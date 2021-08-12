Безопасность для вейперов: зачем Казахстану техрегламент на никотиносодержащую продукцию

Ассоциация производителей и импортеров алкогольной и никотиносодержащей продукции QazSpirits заявила о необходимости разработки национального технического регламента на альтернативные табачные продукты. В открытом письме заместителю Премьер-министра РК Роману Скляру Ассоциация подчеркнула важность установления требований безопасности к никотиносодержащей продукции и приведения национального технического регламента в соответствие с межгосударственными нормами. Редакция поговорила с исполнительным директором QazSpirits Дмитрием Жуковым об особенностях регулирования табачных альтернатив в Казахстане и мире.

- Почему в Казахстане до сих пор не принят национальный технический регламент на никотиносодержащую продукцию?

- Министерство интеграции и торговли, принимая во внимание широкое распространение никотиносодержащей продукции на рынке Казахстана, в 2020 году инициировало вопрос установления обязательных требований к данной продукции, к которой относятся нагреваемый табак, электронные сигареты, комбинированные изделия, вейпы.

Мы поддержали эту инициативу. Сегодня в отношении проекта технического регламента на никотиносодержащую продукцию все процедуры соблюдены. Однако на заседании круглого стола, где обсуждался вопрос технического регламента, Джамиля Садыкова, лидер "Коалиции за Казахстан, свободный от табачного дыма", выступила с резким заявлением, что нет необходимости разрабатывать национальный технический регламент, так как аналогичный процесс инициирован на евразийском уровне. К тому же в Казахстане, по мнению "Коалиции", все требования уже установлены Кодексом "О здоровье народа и системе здравоохранения". Как это связано, непонятно. Данную позицию также поддержало Министерство здравоохранения.

Известно, что любой правовой акт должен быть согласован всеми заинтересованными сторонами, и только тогда Министерство юстиции приступает к процедуре регистрации, но на сегодняшний день этого не произошло. Министерство здравоохранения и "Коалиция" ссылаются на Кодекс о здоровье, в котором частично установлены требования к новым продуктам, и предлагают дождаться разработки технического регламента ЕАЭС.

На мой взгляд, эта позиция ошибочна. Ведь на принятие технического регламента ЕАЭС уйдет много времени - процесс может растянуться на 5 лет из-за специфики международных процессов в Союзе. Тем временем потребители на свой страх и риск используют устройства, на которые нет обязательной сертификации.

Что касается Кодекса о здоровье, то в нем нет ряда требований, которые могли бы обеспечить безопасность данной продукции. Да и, по сути, неправильно устанавливать требования к продукции непосредственно в законах, для этого есть технические регламенты. Если отказаться от технического регулирования как специальной сферы госконтроля, то аналогичным образом придется включать технические регламенты в законы и кодексы всех отраслей промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг и т.д.

Причем, все эти законы придется пересматривать с каждой технической инновацией в той или иной отрасли, а их сегодня происходит десятки тысяч, каждый год появляются тысячи новых видов товаров.

- Какие противоречия возникли между нормами Кодекса РК "О здоровье народа и системе здравоохранения" и Решением Совета Евразийской экономической комиссии в отношении табачной продукции?

- Евразийская комиссия сделала заключение и направила его в адрес Правительства Казахстана. В заключении говорится, что Кодекс о здоровье противоречит решениям Совета Евразийской комиссии и также напрямую нарушает положения Договора о ЕАЭС, создавая препятствия на едином рынке.

Если говорить более конкретно, то речь идет о том, что в вопросе определения статуса "табачных изделий" между Кодексом о здоровье и актами ЕАЭС существуют несоответствия. В нашем Кодексе понятие "табачные изделия" изложено таким образом, что оно концептуально меняет смысл определения. Кроме того, к табачной продукции предъявлены требования, которые выходят за рамки технического регулирования ЕАЭС. Например, Кодекс о здоровье установил в вопросах упаковки два дополнительных требования: первое - это размер эскиза, наносимый на упаковку, который должен составлять 65% от размера упаковки, тогда как техническим регламентом ЕАЭС предусмотрено, что размеры эскизов должны быть 50% от размера упаковки. Второе требование связано со сроками предоставления отчетности о реализованной продукции, и эти сроки отличаются от норм Союза.

Сейчас необходимо разобраться, каким законодательным актам необходимо следовать производителям и импортерам: наднациональному, который имеет приоритет перед национальными актами в соответствии с Конституцией РК, или национальным в нарушение норм Конституции? В итоге разнящиеся законодательные нормы создают барьеры и мешают интеграционному пространству. В своих докладах Президент Казахстана предлагал странам, входящим в ЕАЭС, исключать любые барьеры во благо свободной торговли между странами. Если каждая страна будет выставлять свои требования, то о какой свободной торговле может идти речь? В чем тогда вообще смысл торгового союза?

- Чем продиктована необходимость введения технического регламента? Какие риски вы видите, если регламент не будет разработан?

- Мы все помним печальный опыт США в 2019 году. Из-за отсутствия требований безопасности электронные сигареты стали причиной острых респираторных заболеваний тысяч граждан США. Центр по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны провел расследование и пришел к выводу, что наличие в курительной смеси ацетата витамина Е стало причиной катастрофы. После этого власти сразу же взялись за регулирование электронных сигарет путем установления требований к безопасности.

Инициатива Министерства торговли и интеграции по принятию национального технического регламента направлена на то, чтобы прежде всего установить требования безопасности и качества продукции, а также исключить недобросовестную конкуренцию. Сейчас на рынке может обращаться огромное количество контрафактной и некачественной продукции неизвестного происхождения, что несет опасность для потребителя.

- В своем письме вы подвергли критике деятельность "Коалиции за Казахстан, свободный от табачного дыма". Чем вы аргументируете критику в их адрес?

- Как нам довелось убедиться, Коалиция подвергает скандализации множество официальных процессов, вне зависимости от того, насколько они связаны с ее профильными вопросами. На наш взгляд, это, как минимум, неэтично.

Мы считаем, что участие в государственном регулировании - это ответственный процесс, и всем следует соблюдать нормы уважения и общепринятой этики. Цитирую заявление Коалиции:

Мы констатируем факт скрытого лоббирования интересов табачной индустрии в части продвижения ИНТ как особого продукта, и Коалиция "За Казахстан, свободный от табачного дыма" намерена обнародовать данный факт, в том числе на международной площадке табачного лоббизма (globaltobaccoindex.org), как грубейшее нарушение статьи 5.3 РКБТ ВОЗ. Данный факт будет рассмотрен в номинации анти-премии "Грязная пепельница".

У Коалиции есть излюбленный аргумент, что опыт любой страны для нас должен быть примером. При этом пытаясь копировать общественные институты других стран не разбираясь, почему они там работают, но не могут работать у нас. Такой подход не должен иметь место на государственных площадках.

- На ваш взгляд, почему Коалиция блокирует и борется с национальным техническим регламентом на никотиносодержащую продукцию? Ведь регламент мог бы помочь регулировать такую продукцию, что помогло бы в борьбе с курением.

- Благодаря деятельности Коалиции в Казахстане фактически уравнены бездымные никотиносодержащие продукты и традиционные сигареты, абсолютно разные по свойствам и технологии. Мы знаем, что основной вред от курения возникает из-за процесса горения и вдыхания курильщиками продуктов сгорания табака. Многочисленные исследования подтверждают, что бездымные никотиносодержащие продукты являются альтернативными методами курения, так как доказано, что они на 95% менее вредные, чем традиционные сигареты. Так как при использовании системы нагревания табака отсутствует процесс горения, это позволяет им минимизировать образование вредных и потенциально вредных веществ, поэтому полный переход от курения традиционных сигарет к использованию системы нагревания табака снижает воздействие вредных веществ на организм человека. Получается, что Коалиция борется с разработкой технического регламента на менее вредные альтернативы.

Поэтому мы делаем вывод, что деятельность Коалиции направлена на сохранение уровня курения традиционных сигарет в стране. Мы понимаем, что табачный бизнес и антитабачные кампании - это взаимозависимое явление. Если нет курильщиков сигарет, то с кем и зачем бороться? Если не с кем бороться, то и нет необходимости выделять под это бюджетные деньги.

- Какие дальнейшие шаги ваша ассоциация планирует предпринять в этой области?

- Мы будем принимать необходимые меры по дальнейшему установлению требований безопасности к никотиносодержащей продукции. Более того, мы будем активно следить за деятельностью Коалиции и открыто и своевременно реагировать на любые действия, которые выходят за рамки деловой этики и здравого смысла.