Вопросы особого значения: воспитание патриотов и работа с ветеранами

Патриотизм - нередко он становится предметом дискуссий, и разброс мнений в этом вопросе может быть огромен. Для одних патриотизм начинается с любви к родному дому, для других это привязанность к родной стране, где ты родился и вырос, и готовность к любым жертвам ради нее. В современных условиях формирование патриотизма - одна из важнейших, а вместе с тем сложных задач. Сегодня это одно из приоритетных направлений деятельности Министерства обороны РК. О военно-патриотическом воспитании военнослужащих и молодых казахстанцев, а также работе с ветеранами рассказал заместитель начальника Генерального штаба - начальник Департамента воспитательной и идеологической работы генерал-майор Серик Бурамбаев.

- На чем сегодня строится военно-патриотическое воспитание в Вооруженных силах Казахстана?

- Патриотизму необходимо отводить особое место во всех сферах жизни общества.

Военно-патриотическое воспитание - это комплексная, многоплановая и скоординированная деятельность. Несмотря на объективные трудности, связанные с санитарно-эпидемиологической ситуацией в стране, нам удалось определить наиболее эффективный путь дальнейшего развития военно-патриотической работы.

Министерством обороны приняты действенные и практические меры в этом направлении. В тесном взаимодействии с местными исполнительными органами, ветеранскими организациями, культурными центрами планируем и проводим различные мероприятия военно-патриотического характера.

Вместе с тем мы не ограничиваемся работой только с военнослужащими. Важным остается военно-патриотическое воспитание молодежи. Молодые люди должны иметь возможность приобрести личностные морально-психологические качества, которые помогут им в жизни противостоять различным негативным тенденциям.

Масштабным из проводимых мероприятий военно-патриотической направленности является ежегодный сбор молодежи "Айбын". В районных, городских, областных отборочных турах принимают участие более двух тысяч клубов с охватом свыше 55 тысяч детей. Мы видим, как из года в год растет его популярность среди молодых людей. Многие юноши и девушки активно интересуются военной сферой.

Традиционными стали уроки мужества. В прошлом году они были проведены в 3600 школах страны с охватом более 50 тысяч учащихся. В этой работе было задействовано свыше шести тысяч военнослужащих и ветеранов Вооруженных сил.

Действенной формой военно-патриотического воспитания остается практика "дней открытых дверей", когда школьники могут прийти в воинскую часть, увидеть процесс учебно-боевой подготовки военнослужащих, их жизнь и быт, образцы вооружения и военной техники.

Это основной, но далеко не полный перечень военно-патриотических мероприятий Министерства обороны.

Министерство обороны способно дать военную подготовку, привить такие качества, как мужество, готовность с оружием защищать Родину.

Патриотизм - как любовь к Родине - не ограничивается военными вопросами. В мирное время это стремление человека сделать Отечество сильным, процветающим, желание учиться, работать, вносить вклад в развитие своей страны. А это дело не только армии, но и всего казахстанского общества, и проводить эту работу необходимо с детского сада, со школьной скамьи.

- Как проводится работа с бывшими военнослужащими, в частности, с ветеранами боевых действий на территории других государств?

- Бывших военных не бывает - любой офицер запаса это подтвердит. Оказавшись на "гражданке", бывшие военнослужащие сохраняют моральные и деловые качества, которые в них воспитала служба. Даже на заслуженном отдыхе они участвуют в воспитании подрастающего поколения, оказывают помощь командирам, делятся богатым опытом.

По инициативе Министерства обороны в 2011 году создано Республиканское общественное объединение "Ветераны Вооруженных сил", с которым ежегодно разрабатывается и реализуется единый план совместных мероприятий.

Крупным мероприятием стал пленум Центрального совета ветеранов Вооруженных сил в декабре прошлого года, где обсуждались вопросы совместной деятельности и социальной поддержки ветеранов.

Ветераны обладают большим трудовым опытом, необходимыми нравственными качествами и активно привлекаются к наставнической деятельности. Они помогают молодым офицерам в освоении навыков профессионального мастерства, направляют свой служебный опыт на проведение воспитательных и военно-патриотических мероприятий. Без участия ветеранов не проходит практически ни одно событие, будь то патриотическая акция, конференция или призыв молодых солдат.

Только в 2020 году с участием ветеранов проведено более трехсот мероприятий, ориентированных на расширение кругозора подрастающего поколения, вопросы профориентации и выбора военных вузов для обучения. При поддержке ветеранов совместно с Министерством образования и науки решаются вопросы улучшения качества системы начальной военной подготовки в учебных заведениях.

- Были случаи обращения ветеранов боевых действий в различные инстанции из-за нерешенных социальных вопросов? Как Министерство обороны помогает ветеранам в решении их проблем?

- Проблемные вопросы действительно существуют, и возникают они не потому, что государство не уделяет внимания данной категории граждан.

Существует законодательная база, определяющая социальные гарантии и льготы, которые положены ветеранам. Если обратиться к международному опыту, то социальное обеспечение граждан данной категории не уступает соседней России, Беларуси и другим странам СНГ.

Ветераны обращаются с различными вопросами. В основном это повышение государственного пособия, возможность первоочередного или внеочередного обеспечения жильем, выплата денежной компенсации, получение бесплатного санаторно-курортного лечения, бесплатное использование мобильной связи, подтверждение участия в боевых действиях и ряд других требований.

Мы исходим из экономических возможностей государства, учитывая текущую социально-экономическую ситуацию.

Вместе с тем Мажилис Парламента поддержал 13 поправок в законодательство по вопросам воинской службы и жилищных отношений для сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих. Они касаются перехода права на приватизацию жилья членами семьи военнослужащего в случае его гибели, регулирования правового режима выделения жилья из коммунального жилищного фонда и других социальных вопросов.

Министерство обороны обеспокоено проблемами бывших военнослужащих и принимает необходимые меры для их решения в пределах своей компетенции. Мы активно участвуем в разработке законопроектов в составах межведомственных рабочих групп. К примеру, в рамках инициативы Министерства обороны поддержан вопрос ветеранов боевых действий о льготном исчислении стажа службы в "горячих точках" один месяц за три.

Министерство обороны готово к проработке на законодательном уровне совместно с другими государственными органами вопроса относительно выдачи единого удостоверения ветерана боевых действий. Несмотря на то, что действующим законодательством это не предусмотрено.

Кроме того, оборонным ведомством инициирован вопрос дополнения статьи 5 Закона РК "О ветеранах". Предполагается отнести медицинских сестер вольнонаемного состава, работавших в составе ограниченного контингента Советских войск в Афганистане, к ветеранам боевых действий.

Также рассматривается вопрос признания ветеранами боевых действий лиц, проходивших воинскую службу в зоне Персидского залива с 1984 по 1989 год; бывших военнослужащих, выполнявших задачи по усилению охраны границы СНГ на таджикско-афганском участке с 1992 по 2001 год. Предлагается придать статус ветеранов боевых действий военнослужащим, принимавшим участие в урегулировании межэтнического конфликта в Нагорном Карабахе с 1991 по 1992 год.

Министерством обороны предложено рассмотреть с участием заинтересованных государственных органов вопрос наделения определенным статусом военнослужащих, которые были направлены в Афганистан для вывоза личного состава, боевой техники, боеприпасов и материальных средств.

Буквально 7 августа мной по поручению министра обороны в Департаменте по делам обороны Атырауской области проведен круглый стол с воинами-интернационалистами, участниками войны в Афганистане. Одним из обсуждаемых вопросов было рассмотрение права получения статуса ветеранов боевых действий лицами, осуществлявшими вывоз с территории Афганистана военной техники, боеприпасов и другого имущества в период с июня 1989 года по ноябрь 1990 года, то есть тогда, когда боевые действия уже не велись.

В ходе работы круглого стола были даны соответствующие разъяснения, какая категория граждан согласно действующему законодательству имеет право на получение социальной поддержки и льгот.

- Проводится ли разъяснительная работа непосредственно с ветеранами боевых действий?

- Министерство обороны на постоянной основе проводит разъяснительную и другую необходимую работу с бывшими военнослужащими. Специалисты помогают в розыске архивных документов, подтверждающих участие в боевых действиях. Местными органами военного управления оказывается консультативно-правовая помощь в вопросах получения государственных пособий и других льгот согласно действующему законодательству.

Организована работа информационно-разъяснительной группы. Ответственные должностные лица посещают гарнизоны, где проводят встречи с военнослужащими, членами их семей и ветеранами.

Буквально в июле этого года состоялись встречи с ветеранами Вооруженных сил, участниками боевых действий в г. Алматы, Алматинской, Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях, где подробно рассматривались проблемные вопросы и пути их решения.

На прошлой неделе информационно-разъяснительной группой Генерального штаба проведена работа с ветеранами, участниками боевых действий в селе Калбатау Жарминского района Восточно-Казахстанской области, городах Аягоз и Усть-Каменогорск. Они выразили готовность к взаимодействию в военно-патриотическом воспитании военнослужащих и молодежи.

Хотелось бы отметить работу ветеранов. В июле этого года ветераны локальных войн и вооруженных конфликтов выступили с инициативой создания общественной организации, которая во взаимодействии с Министерством обороны будет оказывать социальную поддержку ветеранам боевых действий и способствовать военно-патриотическому воспитанию молодежи.

- Вы не раз упомянули о работе ветеранов с молодежью. Расскажите об их участии в военно-патриотическом воспитании подрастающего поколения.

- Помощь со стороны ветеранов действительно велика. С их участием последовательно решаются вопросы подготовки военных кадров. На постоянной основе проводится комплекс военно-патриотических, информационно-разъяснительных мероприятий.

При содействии ветеранов улучшена система подбора и расстановки преподавателей начальной военной подготовки.

Отдельно хочется отметить воинов-интернационалистов. Афганистан - не просто страница нашей истории. Это символ стойкости и мужества молодых людей, чести и верности воинскому долгу. Афганистан нельзя забывать. Мы направляем этот опыт в благое дело воспитания молодежи.

Следует отметить, что у нас до сих пор служат представители старшего поколения, которым довелось выполнять интернациональный долг за рубежом еще в период СССР.

Они все утверждают, что военный человек служил и служит, в том числе участвует в боевых действиях, не ради льгот, статуса или привилегий, а по зову сердца. И ранее, в прошлые годы, считалось постыдным надеть военную форму и публично критиковать государство, просить награды и привилегии, добиваться неположенного.