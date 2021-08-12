В Кокшетау возложили цветы к архитектурной композиции "Абай алаңы"

В областном центре в День Абая состоялась церемония возложения цветов к архитектурной композиции "Абай алаңы", находящейся на территории Кокшетауского высшего казахского педагогического колледжа имени Жанайдара Мусина, сообщает управление внутренней политики.

Торжественное открытие памятника состоялось в июне этого года. Архитектурная композиция изготовлена известным скульптором Кыргызстана Тамилой Маматовой и подарена учебному заведению журналистом, общественным деятелем Арманом Шораевым.

В мероприятии приняла участие заместитель акима Акмолинской области Айна Мусралимова.

Наследие великого казахского поэта и мыслителя Абая является неотъемлемой частью сокровищницы мировой культуры. Величие Абая не только в его произведениях, но и в том образе жизни, который он вел, в патриотизме, к которому он призывал народ. Уверена, архитектурная композиция Абая в учебном заведении, показывающем отличные успехи в подготовке конкурентоспособных специалистов, станет символом, напоминающим о богатом духовном наследии поэта для подрастающего поколения, - отметила Айна Мусралимова.

Далее в ходе посещения учебного заведения, директор колледжа Нуртас Ахат ознакомил участников с материально-технической базой организации образования, работой электронно-ресурсной библиотеки имени Абая, книжным фондом, сайтом электронной библиотеки, специально запущенной в системе дистанционного образования и рассказал о достижениях своих студентов за последние годы.

К слову, в День Абая в области проведено более 200 разноформатных мероприятий по популяризации духовного наследия великого поэта. В их числе челленджи, выставки, конкурсы, викторины, концерты в онлайн формате.