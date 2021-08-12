Момент смертельного ДТП в Жамбылской области попал на видео 

В ДТП возле автозаправочной станции погибли два человека, сообщает zakon.kz.

В Жамбылской области 2 августа ночью возле автозаправочной станции, расположенной по улице Акжол села Гродиков, произошло дорожно-транспортное происшествие между двумя автомашинами Mercedes-Benz и BMW. В результате на месте происшествия скончались водитель и пассажир автомашины Mercedes-Benz, - сообщили в ДП области.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 345 ч. 3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия, также назначены соответствующие судебные экспертизы.

Расследование по делу продолжается.