67 млн тенге похитили в детском доме в Алматы 

В Алматы осуждены директор и социальный педагог детского дома, сообщает zakon.kz.

Завершено досудебное расследование в отношении директора и сотрудника КГУ "Алматинский областной детский дом №1" Управления образования Алматинской области.

Следствием доказано, что социальный педагог детского дома Мустафина, пользуясь служебным положением, совершила хищение вверенных ей денежных пособий путем присвоения и растраты на сумму 67 миллионов тенге.

Осужденная Мустафина, имея доверенность на представление интересов опекуна от руководителя детского дома, оформляла пособия по утере кормильца и инвалидности воспитанникам, а также открывала в банках второго уровня карточные счета на них. Имея полный доступ к расчетным счетам воспитанников, посредством мобильного банкинга осуществляла переводы денежных средств с расчетных счетов воспитанников детдома на личный карточный счет, а также снимала некоторые средства с банкоматов с использованием банковских карт самих воспитанников, - сообщили в пресс-службе АФМ РК.

Противоправной деятельностью осужденная занималась с декабря 2015 года по август 2020-го.

Директор детского дома Кондыбаева, узнав осенью 2018 года о фактах хищения Мустафиной, скрыла это от уполномоченных органов, не отстранила ее от занимаемой должности и не ограничила доступ к счетам воспитанников детского дома.

Осужденные вину в содеянном признали. На текущий момент часть ущерба в размере более 10 миллионов тенге возмещена в пользу воспитанников детского дома. Оставшуюся сумму в размере 52,4 миллиона тенге суд обязал восстановить потерпевшим.

Приговором суда Мустафина признана виновной по ст. 189 УК РК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере) с назначением наказания в виде 7 лет лишения свободы и лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на 10 лет.

Кондыбаева признана виновной по ст. 371 УК РК (халатность) с назначением штрафа на сумму 2,7 миллиона тенге и лишением права занимать должности на государственной службе.