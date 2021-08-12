Какие факторы могут повлиять на курс тенге, рассказали в Нацбанке

Заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова назвала основные причины ослабления тенге в начале августа, сообщает zakon.kz.

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За июль курс тенге умеренно укрепился на 0,7% - до 424,45 - на фоне роста нефтяных котировок и принятого Комитетом по денежно-кредитной политике решения повысить базовую ставку на 0,25% - до уровня 9,25% годовых с процентным коридором +/- 1,00 п.п. Алия Молдабекова

По ее словам, повышение ставки является дополнительным фактором, способствующим поддержанию баланса на внутреннем валютном рынке и сохранению привлекательности тенговых активов для внешних инвесторов.

С начала августа на фоне распространения "дельта-штамма" и снижения цен на нефть тенге ослаб на 0,3%, до уровня 425,53 тенге за доллар. Алия Молдабекова

О прогнозах факторов, способных повлиять на национальную валюту в ближайшей перспективе, и влиянии "дельта-штамма" на данные прогнозы

Распространение "дельта-штамма" коронавируса является основным фактором риска и может привести к переоценке ожиданий по темпам экономического роста. Уже сейчас мы наблюдаем коррекцию финансовых рынков на фоне "дельта-волны" коронавируса. Алия Молдабекова

В первую очередь, как отметила замглавы Нацбанка РК, это касается развивающихся рынков.

27 июля текущего года МВФ уже пересмотрел прогноз мирового ВВП, сохранив его на уровне 6% в 2021 году. Но в рамках этого пересмотра прогноз по развивающимся странам был снижен на 0,4 п.п., до 6,3%, с повышением роста в развитых странах на 0,5 п.п., до 5,6%. Алия Молдабекова

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Как и прежде, тенге будет находиться под влиянием рынка углеводородов и общего сентимента по отношению к активам развивающихся стран. Алия Молдабекова

Она отметила, что "рынок нефти переживает турбулентность после практически 20%-го роста котировок с апреля по июль текущего года".

Несмотря на снижение коммерческих запасов нефти в США до уровня января 2020 года, распространение "дельта-штамма" будет препятствовать дальнейшему росту нефти. Алия Молдабекова

По словам замглавы Нацбанка РК, "балансирующим фактором для внутреннего валютного рынка является положительный дифференциал ставок по тенге относительно других валют".

Недавнее решение Национального банка о повышении базовой ставки поддерживает привлекательность тенговых активов для международных инвесторов, приток которых с начала года составил 392 млрд тенге. Алия Молдабекова

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Кроме того, в результате проводимой совместной работы Нацбанка и Министерства финансов РК по построению кривой доходности и повышению ликвидности рынка казахстанских ГЦБ команда по управлению индексами JP Morgan сообщила, что долговой рынок Казахстана был добавлен в так называемый "список под радаром" для потенциального включения наших ГЦБ в глобальный индекс облигаций развивающихся рынков. Мы продолжим работу по глобализации тенге и активов в национальной валюте. Алия Молдабекова

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Важным положительным событием для внутреннего валютного рынка является повышение 11 августа суверенного кредитного рейтинга Казахстана международным рейтинговым агентством Moody's с уровня "Ваа3" до "Ваa2" со стабильным прогнозом. Одним из факторов повышения рейтинга Moody's отмечает политику Национального банка по инфляционному таргетированию и режиму плавающего обменного курса, которая оказывает поддержку макроэкономической и внешней устойчивости страны. Алия Молдабекова

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