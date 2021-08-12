1 октября в Китае появится "черный список" песен для караоке

В этом списке окажутся композиции, смысл которых может нанести вред и пагубно сказаться на моральном состоянии человека, передает zakon.kz.

Как пишет CNN, Министерство культуры и туризма страны установило пока временные правила. В них говорится, что "вредные" песни в караоке могут поставить под угрозу национальное единство, разжигая межнациональную рознь, и даже нарушить религиозную политику страны.

В таких песнях поощряются разгульный образ жизни, азартные игры, непристойное поведение, насилие, а также идет прямая пропаганда наркотиков и алкоголя.

Мы будем продвигать основные социалистические ценности и поддерживать национальную, культурную и идеологическую безопасность, - заявили в ведомстве.

Тот, кто предоставляет контент для караоке-заведений, будет нести ответственность за мониторинг песен. К слову, в Китае функционирует более 50 тысяч "развлекательных заведений для песен и танцев", а каталог из песен превышает 100 тысяч.