В Алматы брат с сестрой подделывали паспорта вакцинации

Брат с сестрой подделывали паспорта вакцинации в Алматы, сообщает zakon.kz.

В городском департаменте полиции сообщили, что незаконная деятельность родственников выявлена сотрудниками криминальной полиции в ходе проведения оперативных и специальных мероприятий.

Первым в наше поле зрения попал 22-летний гражданин А., который выполнял всю организаторскую часть аферы: находил потенциальных клиентов, договаривался об оплате, принимал ее посредством электронных переводов, а затем для реализации технической части подключал свою сестру, работавшую медсестрой в одной из поликлиник города. 25-летняя гражданка М. вносила данные "клиентов" в базу вакцинированных от КВИ. Мы в процессуальном порядке по месту работы гражданки М. провели санкционированный обыск. Изъяли и приобщили к материалам уголовного дела, зарегистрированного в ЕРДР по ст. 385 УК РК, служебную оргтехнику и документацию учета профилактических прививок. начальник Управления криминальной полиции ДП Алматы Куатбек Науатов

Отмечается, что оба фигуранта привлечены к уголовной ответственности.