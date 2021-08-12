Минздрав установил предельные цены на лекарства и медизделия

12 августа 2021, 16:06
Фото: pixabay.com

Министр здравоохранения РК подписал приказ от 5 августа 2021 года "Об утверждении предельных цен на торговое наименование лекарственных средств и медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования", сообщает zakon.kz.

Согласно документу, утверждены:

  1. предельные цены на торговое наименование лекарственных средств в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования согласно приложению 1 к настоящему приказу;
  2. предельные цены на торговое наименование медицинских изделий в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе обязательного социального медицинского страхования согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

С таблицей предельных цен на торговое наименование лекарственных средств в рамках ГОБМП и (или) в системе ОСМС можно ознакомиться здесь.


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