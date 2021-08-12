Сухостой горел в Алматы 

В Алматы горел сухостой, сообщает zakon.kz.

12 августа поступило сообщение о загорании сухостоя в Бостандыкском районе, микрорайоне "Нур Алатау", около дома № 1859. Незамедлительно силы и средства ДЧС г. Алматы были направлены по повышенному рангу вызова. На момент прибытия происходило загорание сухостоя на склоне горы на площади 1 га, создалась угроза распространения огня на частный жилой сектор. Тушение осложнялось пересеченной местностью, перепадами высот на склонах, - сообщили в ДЧС Алматы.

В тушении пожара было задействовано 50 человек и 13 единиц техники.

Угроза распространения огня на жилые дома снята.