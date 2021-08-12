Астрологи рассказали, чем болеют представители разных знаков зодиака, передает zakon.kz.

Представители каждого знака зодиака, по мнению экспертов по звездам, обладают определенными особенностями организма. Соответственно, как пишет 5-tv.ru, все они испытывают абсолютно разные проблемы со здоровьем.

Овен

Рожденные под этим знаком терпеть не могут походы к врачу и предпочитают лечиться самостоятельно.

Они славятся превосходным здоровьем. Однако эксперты советуют Овнам следить за сердцем и питаться преимущественно овощами и свежими фруктами.

Телец

Представителей этого знака зодиака буквально преследуют заболевания горла и дыхательных путей.

Поэтому им рекомендуют "завязать" с табакокурением, избегать разговоров на морозе, не пить холодные напитки и отказаться от мороженого.

Близнецы

Близнецы довольно часто испытывают проблемы с нехваткой в организме кальция, магния и калия.

С возможными хандрой и другими депрессивными состояниями помогут справиться шумная вечеринка и свидание с прекрасной барышней.

Рак

Рожденные под этим знаком отдают предпочтение вредной пище.

Раки обожают сладости, мучное, жирное и соленое - часто могут испытывать проблемы с лишним весом из-за большой нелюбви к спорту. Рекомендуется следить за обменом веществ, придерживаться принципов правильного питания и почаще гулять.

Лев

Представители этого знака зодиака могут испытывать проблемы с опорно-двигательным аппаратом и суставами - подвержены различным травмам.

После перенесенных операций Львы быстро набирают вес, поэтому астрологи советуют им ограничивать себя в употреблении мяса, молочных продуктов, сладкого и мучного.

Дева

Девы болеют редко, но врачей посещают часто, потому что ипохондрики.

Рекомендуется особое внимание уделять здоровью позвоночника и желудочно-кишечного тракта.

Весы

Представители этого знака зодиака очень часто испытывают проблемы со спиной - радикулит может развиться у них даже в юном возрасте, нередко встречается сколиоз в запущенных стадиях.

Весам стоит начать делать специальную гимнастику и употреблять в пищу побольше рыбы.

Скорпион

Скорпионы - настоящие счастливчики, потому что почти не подвержены каким-либо заболеваниям.

Любая травма заживает у них очень быстро. Могут "подхватить" венерическое или кожное заболевание, но тоже быстро от него излечатся.

Стрельцы

Они обожают использовать в лечении средства народной медицины, почти не обращаются к докторам.

Рекомендуется больше времени уделять физическим нагрузкам, что приведет иммунитет и общий тонус организма в норму.

Козерог

В детстве Козерог может болеть довольно часто.

Однако, чем взрослее он становится, тем меньше становится вероятность того, что он "загремит" в медучреждение.

Водолей

Водолеи живут долго и счастливо, являясь при этом большими ипохондриками.

Обожают лечиться народными средствами. Им советуют употреблять в пищу, как можно больше зеленых продуктов.

Рыбы

Депрессивные и впечатлительные личности, которые часто испытывают проблемы с психическими заболеваниями.

Необходимо много и часто заниматься спортом и кушать натуральные продукты.