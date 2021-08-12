С 1 октября аэропорт Усть-Каменогорска возобновит работу

Аэропорт Усть-Каменогорска возобновит работу с 1 октября, сообщает zakon.kz.

Работы по реконструкции воздушной гавани Усть-Каменогорска вышли на финишную прямую. В ближайшее время на аэродроме будет установлено светосигнальное оборудование и построено здание, куда переедет часть технических служб.

В ходе модернизации аэропорта старая взлетно-посадочная полоса была заменена на новую с современным покрытием. При этом ее длина увеличилась до 2,8 км, а ширина - до 60 метров. Новые характеристики ВПП соответствуют мировым стандартам и позволят увеличить число направлений и маршрутов, а также принимать самолеты более высокого класса.

Прибыла специальная комиссия, которая проведет сертификацию аэропорта. Также предусмотрены плановые облеты под руководством специалистов Комитета гражданской авиации.

С 1 октября воздушная гавань областного центра возобновит свою работу, - сказал глава региона Даниал Ахметов.