СКО вошла в топ-3 по сумме выделенных средств на ремонт организаций образования

За последние два года в Северо-Казахстанской области было отремонтировано 249 организаций образования.

В 2021 году регион вышел на 3-е место в республике по общей сумме выделенных средств, направляемых на ремонтные работы.

В частности, в текущем году на проведение капитального и текущего ремонтов 52 объектов образования выделено более 4 млрд тенге, в том числе по государственной программе "Ауыл-Ел бесігі" будет отремонтировано 26 объектов (3,1 млрд тенге), 20 объектов (921,4 млн тенге) - за счет средств областного бюджета, 6 объектов (54,7 млн тенге) - за счет подушевого финансирования.

Таким образом, в текущем году в СКО будут отремонтированы 42 школы, 5 колледжей, два детских сада и три областных учреждения.

Стоит отметить, что почти 90% ремонтируемых организаций образования (46 объектов) находятся в сельской местности.

В целом, на объектах будут проведены работы по ремонту кровли, фасадов, внутренних помещений, замене систем отопления, электроосвещения, пожарной сигнализации, окон и т.д.