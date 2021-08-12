Новый рекорд установила цена бензина на бирже 

Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), оптовая цена бензина Аи-92 на бирже установила новый рекорд, впервые поднявшись выше 335 тыс. тенге за тонну. По территориальному индексу она выросла в ходе торгов на 0,82%, до 335 665,53 тыс. тенге за тонну, передает zakon.kz.

Стоимость бензина Аи-95 увеличилась на 0,79%, до 59,436 тыс. рублей за тонну. Дизельное топливо подешевело на 0,42%, до 51,02 тыс. рублей за тонну, - пишет ТАСС.

Цена сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, по территориальному индексу прекратила рост, который наблюдался в течение последних семи дней. Их стоимость снизилась в ходе торгов на 0,82%, до 306,24 тыс. тенге за тонну.

Стоимость топочного мазута сократилась за день на 0,46% и составила 125,11 тыс. тенге за тонну. Биржевой индекс топлива для реактивных двигателей (авиакеросина) снизился на 0,54%, до 284,39 тыс. тенгеза тонну.