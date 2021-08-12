Разведка США не может определиться с происхождением COVID-19

Разведка США не пришла к единому мнению относительно происхождения коронавируса. Основными теориями остаются две: либо COVID-19 изобрели в лаборатории, либо он естественного происхождения, передает zakon.kz.

Ранее президент США Джо Байден поручил спецслужбам удвоить усилия в поиске источника происхождения коронавируса. Это произошло в мае, а отчитаться они должны были спустя 90 дней. Отчет должен быть представлен в конце августа, - пишет mignews.

Ранее в ВОЗ заявили, что вероятность искусственного происхождения вируса крайне мала. Однако затем в организации признали, что лабораторная версия была исключена слишком рано. В конце июля КНР отказала ВОЗ в проведении второго этапа изучения происхождения COVID-19 на китайской территории.