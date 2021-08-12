Фейковое видео о распылении яда в Алматы распространяют в Казнете

В социальных сетях распространяют фейковый видеоролик, на котором трактор в темное время суток поливает растущие вдоль дороги деревья. Голос за кадром уверяет, что так народ "травят", и болеют люди именно поэтому, сообщает zakon.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Информацию уже опровергли в Управлении зеленой экономики города Алматы.

По вышеуказанному адресу проводятся работы по обработке зеленых насаждений от вредителей учреждением "Дезинфекция" биологическими препаратами. Работы проводятся в ночное время для эффективности, так как биологический препарат теряет эффективность при воздействии ультрафиолетовых лучей, - сообщили в ведомстве.

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Разъяснения дали также в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы. В ведомстве сообщили, что мероприятия по защите деревьев от вредителей и болезней проводятся в городе ежегодно, и одним из наиболее эффективных средств для этого являются биопрепараты.

Биопрепараты - живые организмы или естественные биологические соединения, синтезируемые живыми организмами. Спектр биологических препаратов очень широк - от биоинсектицидов, биофунгицидов до биоудобрений. Биопестициды на основе грибов способны подавлять возбудителей корневой, семенной и почвенной инфекции, а также предотвращать развитие болезней плодов и листьев при нанесении препарата непосредственно на их поверхность. Биологические инсектициды эффективны в отношении четырех сотен разных видов насекомых. Действие препарата простое: они повреждают внутренние органы, вызывая паралич и гибель насекомых, - рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля города Алматы.