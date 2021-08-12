Драка индонезийской полиции с дипломатом из Нигерии попала на видео

Дипломатический скандал разгорелся между Нигерией и Индонезией, передает zakon.kz.
Индонезийская миграционная полиция решила проверить документы у темнокожего мужчины, а когда он отказал - попыталась его задержать, завязалась драка, мужчину в итоге затолкали в служебную машину и увезли в отделение, - пишут РИА Новости.
Позже выяснилось, что мужчина, в котором полицейские заподозрили нелегального мигранта, - нигерийский дипломат.
Разбираться в полицию приехал посол. В миграционном управлении назначена служебная проверка, - пишет издание.
Нигерия объявила, что отзывает посла для консультаций. МИД Индонезии выражает сожаление в связи с инцидентом.
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