Драка индонезийской полиции с дипломатом из Нигерии попала на видео

Дипломатический скандал разгорелся между Нигерией и Индонезией, передает zakon.kz.

Индонезийская миграционная полиция решила проверить документы у темнокожего мужчины, а когда он отказал - попыталась его задержать, завязалась драка, мужчину в итоге затолкали в служебную машину и увезли в отделение, - пишут РИА Новости.

Позже выяснилось, что мужчина, в котором полицейские заподозрили нелегального мигранта, - нигерийский дипломат.

Разбираться в полицию приехал посол. В миграционном управлении назначена служебная проверка, - пишет издание.

Нигерия объявила, что отзывает посла для консультаций. МИД Индонезии выражает сожаление в связи с инцидентом.