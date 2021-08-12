Найден предполагаемый виновник крупного пожара на склоне гор в Алматы

Пожар разгорелся на территории садоводческих обществ "Подснежник" и "Дошкольник" в Медеуском районе, передает zakon.kz.

12 августа в 18:52 пожарные расчеты выехали на сообщение о загорании на территории садоводческих обществ "Подснежник" и "Дошкольник" в Медеуском районе, по прибытии установлено загорание сухостоя и заброшенного дачного строения на площади 1 тыс. кв. м создалась угроза перехода огня на дачный массив. Тушение пожара осложнялось перепадом высоты на склонах, ветром и густой растительностью. Незамедлительно введены пожарные стволы от пожарных автоцистерн, для ликвидации загорания использовались ранцевые огнетушители "Ермак", пожарные хлопушки, лопаты. Задействовано 35 человек личного состава, семь единиц техники, - сообщили в ДЧС Алматы.

Меньше чем за час загорание было ликвидировано.

Жертв и пострадавших нет.

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На месте пожара, сотрудниками полиции по горячим следам был задержан гражданин К. 1990 г.р. предположительно подозреваемый в поджоге. Материалы дела будут направлены по подследственности для дальнейшего принятия процессуальных мер в УП Медеуского района, - говорится в сообщении.