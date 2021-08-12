Алматинские школы в новом учебном году выбрали шестидневку

В Министерстве образования ранее заявили, заведения вправе сами решать данный вопрос. И большинство сейчас склоняется к тому, что дети все-таки будут учиться по субботам, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "КТК".

Городские чиновники отмечают: все школы Алматы обеспечены достаточным количеством дезинфицирующих средств и антисептиками. По их подсчетам, за парты вновь сядет больше 300 тыс. детей и больше 30 тыс. в образовательные учреждения пойдет впервые, - говорится в сообщении.

Как уточняется, до начала учебного года практически все преподаватели прошли вакцинацию, а это свыше 32 тыс. учителей. И лишь у четырех с половиной тысяч есть медотвод.

О том, что школьники и студенты смогут вернуться за парты, стало известно накануне. Однако есть ряд условий.

При наличии в семье болеющих или контактных родителей дети будут обучаться дистанционно. А также введен запрет на территорию школы посторонних лиц и отмена массовых мероприятий. Также за каждым классом закреплены кабинеты: один класс – один кабинет. Будут обеспечены отдельные входы для детей начального, среднего и старшего звена, их будут запускать с разных входов с целью соблюдения социальной дистанции, - говорит руководитель управления образования Алматы Ляззат Жылкыбаева.