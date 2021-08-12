Хакеры распространяют вирусы с помощью средства защиты от спамеров

Киберпреступники начали распространять вирусы с помощью капчи - цифровой картинки с кодом, предназначенной для защиты от спамеров и ботов, передает zakon.kz.

Хакеры рассылают электронные письма, содержащие поле для ввода кода. Клик по этой области приводит к загрузке вредоносного содержимого на устройство жертвы, - пишет lenta.ru.

Как уточняется, в 2020 году было отмечено в 50 раз больше заражений подобным способом, чем годом ранее. Аналитики связывают это с тем, что компании по всему миру требуют от работающих в дистанционном режиме сотрудников повышенного внимания к цифровой безопасности. Капча как раз и ассоциируется у многих с защитой от спама и фрода.

Но даже при этом отдача от подобного подхода остается невысокой: попадаются лишь пять процентов пользователей. Для сравнения, прикрепленные к письмам текстовые файлы и таблицы открывает каждый пятый адресат.