Появилось видео взрыва автобуса в Воронеже

Момент взрыва автобуса в Воронеже попал на видео, сообщает zakon.kz.

Ролик разместили в паблике "Мой и твой Воронеж".

По предварительным данным, взорвалось газовое оборудование, однако представитель перевозчика заявил, что у автобуса дизельный двигатель.

В автобусе находились 35 человек, пострадали 14. Несколько пассажиров были очень серьезно ранены. Рассматривались самые разные версии причин случившегося - вплоть до теракта.

После взрыва очевидцы принялись спасать людей, которые оставались внутри транспорта.

Как сообщает ТВ Губерния, очевидец рассказал, что сначала люди запаниковали и начали разбегаться в разные стороны. Однако он решил оставить супругу с детьми на остановке, чтобы помочь пострадавшим.

Первое, что увидел, - девочка 11-12 лет. Ее зажало между сиденьями. Мы вдвоем с парнем эти сиденья порвали и достали девочку. Очевидно, у нее были поломаны ребра. очевидец Игорь Пахочев

Одной из женщин оторвало нижнюю треть голени, впоследствии скончалась. Состояние троих людей тяжелое (находятся в реанимации, один человек в операционной). Состояние пятерых - средней степени тяжести, двоих - ближе к удовлетворительному, еще двоим госпитализация не потребовалась, передает РИА Воронеж.

Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что открыто уголовное дело. Глава СК Александр Бастрыкин "поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате". По его поручению в Воронеж направлены опытные криминалисты и следователи центрального аппарата для оказания практической помощи.