Трехлетняя девочка погибла под колесами поезда в Жамбылской области

Трехлетняя девочка погибла в результате несчастного случая на станции Кумшагал в Жамбылской области, сообщает zakon.kz.

Жители считают, что причиной трагедии стало отсутствие пешеходного моста, передает Первый канал "Евразия".

Станция Кумшагал. По обе стороны железной дороги примерно полсотни жилых домов. Люди ежедневно пересекают пути для того, чтобы сходить в магазин или в гости к родственникам. Вот только до пешеходных переходов, коих в этом районе три, жители зачастую не доходят. Такая беспечность взрослых и стала роковой для трехлетней девочки.

11 августа гражданка Д. вместе со своей трехлетней дочерью решила перейти железную дорогу и пролезть под стоящим поездом. Составы здесь останавливаются на 4-5 минут для проведения технического осмотра. Когда поезд тронулся, ребенок остался под колесами состава. От полученных травм девочка скончалась на месте. заместитель руководителя линейного отдела полиции станции "Тараз" Аслан Дуйсенбаев

Досудебное расследование полиция начала по статье Уголовного кодекса о нарушении правил безопасности движения. А местные потребовали установить пешеходный мост через железную дорогу и оградить опасный участок забором.

На отчетной встрече акима мы уже поднимали этот вопрос! Мы просим обезопасить нас и наших детей. Эти таблички с надписями "опасная дорога" нас не спасут. Нам нужно построить пешеходный мост и забор вдоль железной дороги. житель города Орынбасар Токберген

Сколько людей погибают, сколько становятся инвалидами из-за этой железной дороги. Что это за напасть? житель города Курманали Таттибек

В нацкомпании "Казахстан Темир Жолы" нам заявили, что специалисты выехали на место и изучили этот участок железной дороги.

Мы будем делать ограждение, чтобы люди беспорядочно не ходили, а именно по этим пешеходным переходам ходили наземным. Сегодня направляем письмо в дирекцию. Не только станцию Кумшагал, но и другие станции осматриваем, где есть населенные пункты с обеих сторон железной дороги. Их тоже будем учитывать. главный инженер магистральной сети АО "НК "Казахстан темир жолы" Нурлан Баялиев

Вопрос строительства пешеходного моста находится в компетенции местных исполнительных органов. Ответа от них пока нет. А полицейские провели с жителями беседу. Здесь все понимают: пока в памяти жива трагедия, жители станции, может, и побоятся пробираться под поездом, а потом, если не появится мост, снова будут рисковать собственными жизнями.