"Аллея братства Казахстана и Турции" открылась в Нур-Султане

В честь 30-летия дипломатических отношений между Турцией и Казахстаном в одном из красивейших парков Нур-Султана - Президентском парке открылась "Аллея братства Казахстана и Турции", сообщает официальный сайт столичного акимата.

На Аллее, открытой на берегу реки Есиль и расположенной напротив резиденции Президента РК - Акорды, высажено 30 деревьев, символизирующих каждый год братских отношений стран.

В церемонии открытия приняли участие посол Турции Уфук Экиджи, заместитель акима Нур-Султана Бахтияр Макен, президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, посол Азербайджана Рашад Мамедов, директор департамента МИД РК Онталап Оналбаев и представители турецкой общины в Нур-Султане.

Турецкая Республика является одним из тех государств, которые поддерживали Казахстан с момента обретения независимости. Для нас это имеет огромное значение. На протяжении всей новейшей истории Казахстана отношения с Турцией крепнут и развиваются в духе солидарности, взаимоподдержки и конструктивного партнерства. Инициатива открытия "Аллеи дружбы Казахстана и Турции" является весомым вкладом в поддержку программы Первого Президента Казахстана Н.А. Назарбаева по озеленению страны, которая призвана превратить Казахстан в зеленую страну. Сегодняшнее мероприятие способствует дальнейшему укреплению дружественных связей между нашими странами. Казахстан и Турция занимают лидирующие позиции в своих регионах и имеют схожие позиции по многим вопросам. Благодарю турецкую сторону и всех участников знаменательного мероприятия за личный вклад в процесс озеленения нашего города, - сказал Бахтияр Макен.

Открытие Аллеи приурочено к 30-летию Независимости Казахстана.

Напомним, Турция была первой страной, признавшей независимость Казахстана 16 декабря 1991 года. Дипломатические отношения между братскими странами установлены 2 марта 1992 года.