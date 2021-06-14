Бесплатные open-air концерты труппы театра "Астана Опера" пройдут в Нур-Султане

10 бесплатных концертов на открытом воздухе пройдут в Нур-Султане. Об этом сообщает официальный сайт акимата города.

Труппа театра "Астана Опера" при содействии Министерства культуры и спорта РК и акимата Нур-Султана будут выступать на двух городских сценах - перед БЦ "Аффари" по ул. Мамбетова и на сцене амфитеатра в Центральном городском парке.

Для нашего творческого коллектива это уже не первый опыт выступления на открытых площадках. Ежегодно open-air мы исполняем грандиозные спектакли, как например, оперу "Аида" Дж. Верди. Подобные проекты призваны нести просветительский характер, вовлекать казахстанцев в высокое искусство. Уверен, что мы сумеем создать приятную, в какой-то степени праздничную атмосферу. Мы подготовили немало сюрпризов, одним из которых будет выступление зарубежных артистов из Италии, Швейцарии, Японии, России и Чехии. директор театра "Астана Опера", заслуженный деятель Казахстана Галым Ахмедьяров

Программу концертов продумали таким образом, что будет интересно не только взрослым, но и детской аудитории. Так, юных зрителей ожидает интересный концерт "Искусство дарят дети", который пройдет в 12:00 19 июня на сцене Аффари. В разные дни ребятам представят яркие балетные и хоровые номера. Руководитель детской театральной студии Алтынганым Ахметова.

Романтическую обстановку воскресного вечера создаст концерт "Шедевры вокальной музыки", который пройдет на сцене Аффари 13 июня в 20:00. Вниманию слушателей предложат известные арии и дуэты из опер, популярные народные песни и романсы, инструментальные пьесы. Музыкальные шедевры исполнят солисты оперы и артисты оркестра "Астана Опера".

Полюбившийся многим популярный авторский концерт Абзала Мухитдина "Восемь времен года" (А.Вивальди, А.Пьяццолла) прошли 12-13 июня в амфитеатре в Центральном городском парке. "Времена года" Антонио Вивальди и сочинения Астора Пьяццоллы - в числе самых ярких явлений музыкальной культуры своего времени, но которые актуальны и сегодня. Солисты - первые скрипки Симфонического оркестра "Астана Опера" Багдат Абильханов и Айсулу Байкенова.

В уикенд 26 и 27 июня в 20:00 в амфитеатре в Центральном городском парке горожанам предлагают посетить Опера-гала. Ведущие солисты оперы, артисты хора и симфонический оркестр театра "Астана Опера" представят оперные арии и дуэты, инструментальные и хоровые сочинения казахстанских авторов и западноевропейских композиторов-классиков.

Уникальный проект "Астана Опера" - театр "PICCOLO" - также представит 5 июля в 20:00 в городском парке жемчужину из своего репертуара - драму-буффа в двух актах "Дон Паскуале" Гаэтано Доницетти. Дирижер-постановщик - заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухитдин, художественный руководитель постановки - Алла Симонишвили, сценограф и художник по костюмам - Манана Гуниа. Приятно удивит столичную публику звездный состав исполнителей. Норина - Либуше Санторисова (Чехия), Эрнесто-Эцуо Дои (Япония), Малатеста - Алексей Шаповалов (Россия), Дон Паскуале - Антуан Бернхейм (Швейцария), Карлито - Ерулан Камел. Дирижер - Коррадо Вальво (Италия).

В День столицы, 6 июля, на сцене амфитеатра в Центральном городском парке состоится праздничный гала-концерт, где прозвучат популярные оперные арии и дуэты, инструментальные и хоровые сочинения казахстанских авторов и западноевропейских композиторов-классиков в исполнении ведущих солистов оперы, артистов хора и симфонического оркестра театра "Астана Опера".