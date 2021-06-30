143 тыс. жителей будут обеспечены доступом к газу в Нур-Султане в текущем году

В Нур-Султане в текущем году доступом к газу будут обеспечены еще 143 тыс. жителей. Это более чем в 3 раза больше, чем в прошлом году. В столице продолжаются работы по строительству газораспределительных сетей. О ходе газификации рассказал аким столицы Алтай Кульгинов.

Газификация - масштабный проект Елбасы. Данный проект позволит значительно улучшить экологию, так как частный сектор уже не будет топить дома углем, повысится безопасность, улучшатся условия жизни горожан и т.д. К примеру, в июне этого года подачей газа обеспечили весь жилой массив Коктал-1. Только в данном ЖМ доступ к газу получили еще 2600 домов. После подведения нами наружных сетей, жителям необходимо провести сети уже внутри дома. Кроме того, продолжаем строить газораспределительные сети в жилых массивах Юго-Восток, Агрогородок (часть, которая не была подключена в 2020 году), Промышленный. Также АО "КазТрансГаз Аймак" ведет строительство сетей газоснабжения в ЖМ Куйгенжар, Мичурино, Интернациональный. В текущем году построим еще 317 км газораспределительных сетей, 200 км из них построили уже за первое полугодие. Таким образом, жители еще семь жилых массивов в новом отопительном сезоне получать возможность перевести дома на газ. К примеру, в прошлом году доступ к газу получили 43 тыс. жителей. Процесс газификации находится на контроле у главы государства. Алтай Кульгинов

В прошлом отопительном сезоне возможность подключения к газу получили жители жилых массивов Железнодорожный, Коктал-2, часть Агрогородка. Тогда было построено 345 км внутриквартальных сетей.

С момента старта газификации акиматом Нур-Султана внедрен механизм оказания соцпомощи малообеспеченным семьям по переводу домов к газу. Заявку на получение соцпомощи можно оставить через портал электронного правительства egov.kz ("Электронные обращения" - "заказать услугу онлайн". В графе содержание выбрать "соцпомощь на газификацию жилого дома", в графе получатель - "Управление занятости и соцзащиты").

Также в прошлом году был снижен тариф на газ. Цена за один кубический метр газа снижена с 45 до 34,6 тенге (ранее предполагалось установить цену за один кубометр 60 тенге). Для жителей частного сектора акиматом предусмотрена бесплатная выдача счетчиков. С АО "Halyk bank" и ассоциацией "ECOJER" организовано беспроцентное кредитование горожан на подключение домов к газу.

Кроме того, продолжается модернизация теплоэлектроцентралей. Четыре водогрейных котла на ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 переведены на газ, остальные котлы будут переведены на газ до конца текущего года.