Главный тренер "Кайрата" покинул пост

13 августа 2021, 11:03
Фото: fckairat.com

Главный тренер "Кайрата" Кирилл Кекер покинул пост, сообщает zakon.kz.

К сожалению, не удалось добиться результата, который бы нас устроил. В связи с этим я принял решение подать в отставку с поста главного тренера. Благодарю клуб за оказанное доверие и возможность поработать в качестве главного тренера основного состава алматинского клуба, - прокомментировал итоги матча с "Алашкертом" Кирилл Кекер.

Команду к кубковому матчу против "Каспия" будет готовить Артем Гавриленко.


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