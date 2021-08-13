Назначен заведующий секретариата госсекретаря РК

Заведующим секретариата государственного секретаря РК назначен Мажит Самитов, сообщает zakon.kz.

Мажит Самитов окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "Юриспруденция" и Кызылординский государственный университет им. Коркыт ата по специальности "Экономика и менеджмент".

В разные годы работал в органах прокуратуры РК, в том числе в генеральной прокуратуре. Также занимал должности заместителя акима Кармакшинского района Кызылординской области, заместителя заведующего секретариата руководителя Администрации Президента РК.

До назначения занимал должность заместителя заведующего секретариата государственного секретаря РК.