Назначен заведующий секретариата госсекретаря РК

13 августа 2021, 12:05
Фото: facebook.com / yerzhan.baytiles

Заведующим секретариата государственного секретаря РК назначен Мажит Самитов, сообщает zakon.kz.

Мажит Самитов окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "Юриспруденция" и Кызылординский государственный университет им. Коркыт ата по специальности "Экономика и менеджмент".

В разные годы работал в органах прокуратуры РК, в том числе в генеральной прокуратуре. Также занимал должности заместителя акима Кармакшинского района Кызылординской области, заместителя заведующего секретариата руководителя Администрации Президента РК.

До назначения занимал должность заместителя заведующего секретариата государственного секретаря РК.


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