Драка мужчин попала на видео в Мангистау 

В Мангистау мужчины подрались в районе баз отдыха, сообщает zakon.kz.

Когда патрульный экипаж прибыл на место вызова, участников драки на месте не оказалось. Полицейские их разыскивают.

Сообщение о драке между мужчинами в районе баз отдыха поступило на пульт дежурного "102" 12 августа, - сообщили Lada.kz в пресс-службе Департамента полиции региона.

По словам очевидцев, одному разбили голову.

По данному факту обращений в скорую помощь не поступало, - рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения.