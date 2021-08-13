Драка мужчин попала на видео в Мангистау 

13 августа 2021, 13:20
Фото: кадр из видео

В Мангистау мужчины подрались в районе баз отдыха, сообщает zakon.kz.

Когда патрульный экипаж прибыл на место вызова, участников драки на месте не оказалось. Полицейские их разыскивают.

Сообщение о драке между мужчинами в районе баз отдыха поступило на пульт дежурного "102" 12 августа, - сообщили Lada.kz в пресс-службе Департамента полиции региона.

По словам очевидцев, одному разбили голову.

По данному факту обращений в скорую помощь не поступало, - рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения.


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