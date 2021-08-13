ИКАО повысила уровень Казахстана по безопасности полетов

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) повысила до 84% уровень Казахстана по обеспечению безопасности полетов, что на 15% выше среднемирового показателя. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, передает zakon.kz.
По предварительным результатам проверки ИКАО, проведенной в период со 2 по 11 августа по безопасности полетов, Казахстан превысил среднемировой уровень соответствия стандартам ИКАО на 15% и достиг 84%. пресс-служба КГА
Рост соответствия стандартам ИКАО был продемонстрирован по следующим областям проверки:
Казахстан достиг среднего уровня соответствия стандартам ИКАО стран-членов Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) - 84%. В настоящее время по данному показателю мы находится выше многих европейских стран и встали на ряду с такими европейскими странами, как Нидерланды - 87%; Бельгия - 87%; Португалия - 87%; Чехия - 87%; Латвия - 86%; Дания - 85%; Исландия - 84%; Польша - 84%; Словения - 82%, Кипр - 82%. пресс-служба КГА
Результаты будут в скором времени официально опубликованы на сайте ИКАО и будут доступны всем государствам.
Данная проверка ИКАО была направлена на оценку нового подхода в управлении отрасли гражданской авиации и прогресса, достигнутого Казахстаном по устранению ранее выявленных замечаний по организации контроля за обеспечением безопасности полетов.
Отсутствие существенных замечаний по безопасности полетов в Казахстане позволяет авиакомпаниям свободно выполнять рейсы в страны Европейского Союза, после авторизации эксплуатанта третьих стран. пресс-служба КГА
На сегодня у Казахстана отсутствуют угрозы по включению в "черный список" Европейской комиссии отечественных авиакомпаний и по наложению санкций или ограничений на полеты в зарубежные страны.
Хотите быть в курсе важных новостей?