Час безопасности: какие решения в области ТБ предлагают работники "Казахмыса"

Ежеквартально на предприятиях корпорации "Казахмыс" проходит "Час безопасности" - мероприятие, в рамках которого работники компании предлагают лучшие решения в сфере промышленной безопасности и охраны труда. Обзор самых заметных инициатив - в материале zakon.kz.

Комфортные условия труда и безопасность на производстве - первостепенный вопрос для любого предприятия. Корпорация "Казахмыс" - не исключение. Сохранение жизни и здоровья работников, а также предотвращение и минимизация травматизма и аварийности - задача, к решению которой здесь подходят со всей скрупулезностью. К тому же крупнейший производитель меди в стране дает возможность и самим сотрудникам вносить вклад в развитие промышленной безопасности и охраны труда. Так, в этом году путем онлайн-голосования среди работников по результатам второго квартала были отобраны самые эффективные предложения - от защитных экранов до специальных "ловушек" на лестницах.

Усовершенствовать процессы - минимизировать риски

Изобретение энергетика Карагандинского шахтопроходческого управления Шахтопроходческого треста им. Г.О. Омарова Виталия Герасименко может сделать работу шахтеров еще безопаснее. Он усовершенствовал коммутационные аппараты насосных агрегатов. Так, по его задумке, в них встраивается аппаратура контроля жидких и сыпучих сред и датчики уровня для автоматического включения и отключения насосного агрегата. Эти схемы используются для организации капитальных водоотливов шахт и, кроме прочего, увеличивают производительность труда, а также продлевают срок эксплуатации оборудования.

Но самое главное - инициатива снижает риск получения удара электрическим током при включении насосного агрегата и уменьшает время нахождения работников в опасных условиях, так как уровень воды контролируется автоматически. Вместе с тем исключает опасность получения травмы от вращающихся и движущихся частей оборудования и оптимизирует процесс откачивания воды. Таким образом, персонал вместо непрерывного контроля уровня воды сможет планомерно обслуживать агрегаты.

Защитные экраны от удара током

Работа с электрооборудованием под напряжением требует особой защиты. Одно из решений в этой области предложил главный энергетик рудника "Шатыркуль" ПО "Балхашцветмет" Санжар Барменкулов. Это применение защитного экрана для токоведущей вводной части ПРН старого образца. Такой экран из прозрачного оргстекла позволит снизить риск получения травмы работником в результате поражения источниками электрической энергии при ремонте электрооборудования. Сегодня эта инициатива используется и в других цехах производственного объединения "Балхашцветмет".

Запуск под контролем

Не менее интересную идею представил и главный энергетик Нурказганской обогатительной фабрики ПО "Карагандацветмет" Болат Кожабеков. Он предложил установить дополнительное техническое ограждение и камеру видеонаблюдения с онлайн-трансляцией у оператора роллер-пресса для контроля запуска оборудования. Это позволит визуально отслеживать процесс, к тому же установка дополнительной ограды минимизирует риск затягивания конечностей человека.

Ловушки безопасности

Уменьшение тяжести травматизма при падении на перепаде высот от 1,8 до 3 м по лестничному маршу путем установки специальных заграждений - такое решение предложил директор Департамента безопасности и охраны труда топливно-энергетического комплекса Болат Садуаров. Такие "ловушки" призваны затормозить падение человека с лестницы и тем самым минимизировать риск получения травмы.

Корпорация "Казахмыс" определяет человека и его безопасность как главную ценность. Здесь не просто тщательно следят за выполнением всех правил ТБ, но и постоянно находятся в поиске новых решений, которые могут предупредить возможные опасности на рабочей площадке. Правильно организованная охрана труда позволяет работникам чувствовать себя защищенными, как следствие, это ведет к повышению производительности и увеличению ее эффективности.