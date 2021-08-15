Взрыв танкера на северо-западе Ливана: найдено 20 тел погибших

Ливанский Красный Крест сообщил о 20-ти погибших в результате взрыва танкера на северо-западе Ливана, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Наши команды транспортировали в районные больницы 20 тел погибших и более семи раненых в результате взрыва танкера в Аккаре, - отмечается в опубликованном в Twitter сообщении организации.

Согласно заявлению, помощь оказывают 22 команды организации.

Отмечается, что телеканал Al Arabiya сообщал со ссылкой на источники, что в результате взрыва танкера в районе Аккар ранения получили до 100 человек.