Автомобиль в результате ДТП повис на дереве недалеко от прокуратуры в Шымкенте

15 августа 2021, 11:28
Фото: otyrar.kz

Авария с участием двух автомобилей Hyundai Starex и LADA Priora произошла этой ночью на пересечении проспекта Тауке Хана и улицы Сасбукаева, передает zakon.kz.

По предварительной версии, водитель Hyundai Starex двигался по второстепенной дороге, не пропустил на перекрестке LADA Priora. Произошла авария. В результате удара иномарка оказалась зажата между деревом и авто марки LADA. В момент столкновения в автомобилях были только водители, - пишет otyrar.kz.


Водители отделались царапинами и ушибами.

Детали происшествия полицейским еще предстоит выяснить.


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