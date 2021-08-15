Автомобиль в результате ДТП повис на дереве недалеко от прокуратуры в Шымкенте

Авария с участием двух автомобилей Hyundai Starex и LADA Priora произошла этой ночью на пересечении проспекта Тауке Хана и улицы Сасбукаева, передает zakon.kz.
По предварительной версии, водитель Hyundai Starex двигался по второстепенной дороге, не пропустил на перекрестке LADA Priora. Произошла авария. В результате удара иномарка оказалась зажата между деревом и авто марки LADA. В момент столкновения в автомобилях были только водители, - пишет otyrar.kz.
Детали происшествия полицейским еще предстоит выяснить.
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