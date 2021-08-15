Архивное фото Елбасы появилось в Сети

В День спорта в соцсети опубликовали фотографию Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в процессе игры в теннис, передает zakon.kz.

В соответствии с Указом Первого Президента Казахстана от 15 ноября 2003 года День спорта ежегодно отмечается в третье воскресенье августа, - пишет пресс-служба Назараева в Instagram.

Как уточняется, Елбасы личным примером активно пропагандирует здоровый образ жизни и занятия спортом.