Архивное фото Елбасы появилось в Сети

15 августа 2021, 11:38
Фото: instagram/elbasy_nazarbayev

В День спорта в соцсети опубликовали фотографию Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в процессе игры в теннис, передает zakon.kz.

В соответствии с Указом Первого Президента Казахстана от 15 ноября 2003 года День спорта ежегодно отмечается в третье воскресенье августа, - пишет пресс-служба Назараева в Instagram.

Как уточняется, Елбасы личным примером активно пропагандирует здоровый образ жизни и занятия спортом.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?