Автобус с туристами застрял на трассе в ВКО

15 августа 2021, 11:44
Фото: ДЧС ВКО

Туристы направлялись в пещеру Коныр Аулие, передает zakon.kz.

14 августа в Абайском районе, в 20 км от села Токтамыс, на проселочной дороге автобус с 40 пассажирами, которые направлялись в пещеру Коныр Аулие, застрял в грязевой массе, - пишет altaynews.

На помощь прибыли спасатели и сотрудники местных исполнительных органов.

Совместными усилиями автобус отбуксирован и благополучно продолжил свой маршрут. Пассажиры вне опасности, - рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО.


Присылайте свои новости на наш
Читайте новости zakon.kz в

Популярное

все топ новости
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:

Хотите быть в курсе важных новостей?